Новобранцы из Бурятии активно прибывают на призывные комиссии в Бурятии

С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесено решений о призыве на военную службу в отношении около семи тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву



В войска уже отправлено более двух тысячи новобранцев, воинские части округа пополнили жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей.



Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска.



Около 50 призывников с высшим образованием подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву, 15 из них уже отправлено в войска.



Более 100 граждан со средним специальным образованием также решили воспользоваться своим правом и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска уже отправлено 15 военнослужащих.



Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровском крае.



Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 3 человека, они отправятся в Самару и Сочи.



В научные роты министерства обороны будет направлено пять призывников.



Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.



Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.