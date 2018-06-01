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Новобранцы из Бурятии активно прибывают на призывные комиссии в Бурятии

Новобранцы из Бурятии активно прибывают на призывные комиссии в Бурятии
Общество,  Фото:mil.ru
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесено решений о призыве на военную службу в отношении около семи тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву

В войска уже отправлено более двух тысячи новобранцев, воинские части округа пополнили жители Бурятии, Якутии, Хабаровского, Приморского Камчатского краев, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей.

Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска.

Около 50 призывников с высшим образованием подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву, 15 из них уже отправлено в войска.

Более 100 граждан со средним специальным образованием также решили воспользоваться своим правом и подали заявления о прохождении службы по контракту, в войска уже отправлено 15 военнослужащих.

Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровском крае.

Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны 3 человека, они отправятся в Самару и Сочи.

В научные роты министерства обороны будет направлено пять призывников.

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.

Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
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