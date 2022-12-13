Стали известные крупнейшие торговые партнёры Бурятии

Среди них оказались Китай, Эфиопия и Марокко









В Бурятстате рассказали о внешнеэкономической деятельности Бурятии в прошлом году. В 2021-м её внешнеторговый оборот (ВО) составил 1417,6 миллиона долларов США – на 15 % больше, чем в 2020-ом.Сальдо торгового баланса в республике оказалось положительным – 1241,3 млн. долларов (в 2020-ом – 1093,9). Основная часть ВО (93,8 %) при этом приходилась на экспорт (1329,5 млн. долларов, или 114,3%), в котором преобладали поставки машин, оборудования и транспортных средств (45,7% от общего объёма), минеральных продуктов (40,4%), а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий (9,5%) .Доля импорта достигла 6,2% (88,1 млн. долларов, или 127,6% к 2020 году). В основном это были машины, оборудование и транспортные средства (46,9%), продукция химической промышленности (23,7%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – помимо текстильного (12,9 %).Основными торговыми партнёрами республики в 2021-ом продолжали оставаться страны дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте занимала 98,8 % (в 2020-м – 98,5%). Крупнейшим из них стал Китай (602,8 млн. долларов, или 42,5 % всего ВО). Далее идут Япония (18,1 %), Тайвань (6,5%), Эфиопия (4,2%), Мали (4,1%), Монголия (4%), Южная Корея (3,7%), Малайзия (2,7 %), Перу (2,5 %), Марокко (1,8 %) и Вьетнам (0,8 %).Внешнеторговый оборот со странами – участниками СНГ составил 17,2 млн. долларов. Из них на экспорт приходилось восемь с половиной миллионов долларов, на импорт – 8 миллионов 700 тысяч.- В тройку основных торговых партнёров республики вошли Казахстан (8,1 млн. долларов, или 0,6 %), Беларусь (3,8 млн. долларов, или 0,3%) и Узбекистан (2 миллионов долларов, или 0,1%), – отмечают в Бурятстате.