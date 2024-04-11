Правительство России выделило средства на строительство музеев на Дальнем Востоке

Направили 14 млрд рублей

О том, что федеральный центр выделил 14 миллиардов рублей на строительство музеев в регионах Дальневосточного федерального округа, стало известно на стратегической сессии по развитию дальневосточных музеев. Она прошла в Хабаровске.

Сессия, организованная при поддержке минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока, объединила представителей 40 музеев. Участники обсудили стратегию развития музейного дела на Дальнем Востоке, рассмотрели проекты строительства новых музейных комплексов в Улан-Удэ, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.

- Мастер-планами развития 25 городов, реализация которых началась на Дальнем Востоке, предусмотрено создание новых музеев, - сообщил на сессии министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Все музейные проекты имеют огромное значение как для культуры, так и для экономики. Музеи создают и сохраняют память, генерируют туристический поток. История освоения и развития Дальнего Востока должна вызывать чувство гордости у каждого россиянина.

По его словам, дальневосточные музеи наполнены историческими смыслами и темами приграничного сотрудничества. Он считает, что очень важно усилить музейное направление, которое объединяет в себе культурную, экономическую и геополитическую составляющую.

- В ходе сегодняшней сессии была сформулирована миссия, которую, я уверен, должен нести каждый музей Дальнего Востока - создавать и транслировать образ России как ковчега культур.

По линии дальневосточной концессии из федерального бюджета уже принято решение о выделении 14 миллиардов рублей, добавил Чекунков:

- А общий объём средств по культурному направлению - 85 миллиардов рублей, который в мастер-планах сейчас заложен.

Для успешного и эффективного освоения выделенных средств необходима слаженная и скоординированная работа правительств регионов, федерального правительства, а также контрольно-регулирующих органов.

Текущие проекты

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в рамках мастер-плана развития Улан-Удэ на острове в устье Уды начато строительство здания Национального музея Бурятии за 3 с лишним миллиарда рублей. Первый этаж будет предназначен под кафе, фойе и зоны приёмки экспонатов, второй и третий - под экспозиции. Хранилище будет расположено на четвёртом этаже, а на пятом - административные помещения.



В Чите планируют построить музейно-исторический комплекс. Забайкальский край заключил концессионное соглашение на его финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию. В этом году концессионер будет работать над проектом будущего комплекса, к строительству приступят в 2025-м. Это будет четырехэтажное здание общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров.

В Хабаровском крае реализуется проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея, открытие которого планируется в 2028 году. Посещаемость нового музея увеличится до 800 тысяч человек в год. В четыре раза увеличится площадь экспозиционных пространств, а в девять раз - количество выставляемых экспонатов.