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В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%

В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России

В сентябре 2019 года годовая инфляция в Бурятии составила 5,6% против 6,2% в предыдущем месяце. Инфляция в республике осталась выше общероссийской (4%). В то же время около половины товаров и услуг за год подорожали менее чем на 4%, а каждый восьмой – подешевел. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.

- Инфляция в Бурятии впервые в текущем году опустилась ниже 6%. Снижение было более быстрым, чем в целом по России. Наиболее заметно снизилась продовольственная инфляция, в том числе за счет увеличения предложения продукции местных производителей, – прокомментировала управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.

Годовая продовольственная инфляция замедлилась в сентябре до 7,1% с 8,1% в августе. Заметно снизились темпы прироста цен на яйца, мясопродукты и масложировую продукцию. Частично это связано с проявлением эффекта высокой базы прошлого года. В то же время увеличился выпуск товаров местного производства, что положительно сказалось на стоимости некоторых продуктов. Так, региональная птицефабрика после запуска нового производственного корпуса увеличила годовую мощность на 20%. Выпуск продукции предприятий мясопереработки вырос за год на 14%.

Годовая непродовольственная инфляция снизилась до 3,6% после 3,9% в августе. В сентябре в Бурятии более трети промышленных товаров подорожали менее чем на 4%, а на каждый пятый товар цены снизились. В значительной степени такая динамика связана с влиянием фактора слабого спроса. В частности, это проявилось в сегменте продаж автомобилей.

Региональные дилеры предлагали специальные программы при покупке новых автомашин. В результате в сентябре годовой прирост цен на новые автомобили стал наименьшим с начала текущего года, а подержанные иномарки по сравнению с сентябрем прошлого года подешевели.

Годовая инфляция в сфере услуг составила 5,9% против 6,3% в августе. После повышения в предыдущем месяце операторами сотовой связи стоимости пакетных услуг, в сентябре годовой прирост тарифов на эти услуги замедлился по сравнению с августом вдвое. После плановой индексации в июле текущего года рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги стабилизировался в пределах 7%. Стоимость авиаперелетов увеличилась в годовом выражении более чем на 20%, что стало следствием отложенного эффекта значительного подорожания в прошлом году авиационного топлива.

Банк России в октябре снизил прогноз годовой инфляции в целом по стране по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4,0% и в дальнейшем останется вблизи 4%.


инфляция
 
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