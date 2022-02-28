В Бурятии участник соцконтракта производит мебель в стиле лофт

Бизнес, Фото: минсоцзащиты Бурятии

Житель Кабанского района запустил собственное производство



В Кабанском районе с начала 2022 года заключено 34 социальных контракта, из них 17 сельчан занялись предпринимательской деятельностью, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



Так, житель посёлка Селенгинск Александр по социальному контракту запустил собственное производство мебели в модном стиле лофт. Как рассказал Александр, ещё недавно он трудился на Селенгинском ЦКК, затем ушёл работать на железную дорогу.



В свободное от работы время рисовал. Однажды два года назад Александр увидел в интернете мебель в стиле лофт и загорелся идеей:



- В мае прошлого года я уволился с основной работы и зарегистрировался как самозанятый. Первое время посвящал изучению технологии: как правильно работать с деревом, металлом, стеклом. Научился пользоваться сварочным аппаратом. Позже обратился в отдел социальной защиты, где мне обстоятельно разъяснили, что конкретно нужно сделать, чтобы получить государственную поддержку на основе соцконтракта. Сейчас у меня уже есть заказы. Единственная проблема – отсутствие помещения для работы, - рассказал начинающий предприниматель.



Мастерская располагается в небольшом гараже. Он отмечает, что для сварочных работ это помещение подходит, а вот для сушки древесины, столярных и лакокрасочных работ – нет. Кроме того, мебельщику уже некуда ставить готовые изделия.



Сейчас Александр занят поиском помещения, чтобы создать в нём цех, а в идеале – ещё и сделать выставочный зал.



Всего в 2021 году в Кабанском районе Бурятии социальные контракты были заключены со 156 малообеспеченными семьями на сумму более 15 млн рублей. Из них 33 человека направили средства на открытие собственного дела, 18 человек - на развитие личного подсобного хозяйства. В 2022 году на эти цели предусмотрено финансирование в размере 19, 7 млн рублей.





