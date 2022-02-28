 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 февраля

27 февраля

Популярное

В Бурятии участник соцконтракта производит мебель в стиле лофт

В Бурятии участник соцконтракта производит мебель в стиле лофт
Бизнес,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Житель Кабанского района запустил собственное производство

В Кабанском районе с начала 2022 года заключено 34 социальных контракта, из них 17 сельчан занялись предпринимательской деятельностью, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

Так, житель посёлка Селенгинск Александр по социальному контракту запустил собственное производство мебели в модном стиле лофт. Как рассказал Александр, ещё недавно он трудился на Селенгинском ЦКК, затем ушёл работать на железную дорогу.

В свободное от работы время рисовал. Однажды два года назад Александр увидел в интернете мебель в стиле лофт и загорелся идеей:

- В мае прошлого года я уволился с основной работы и зарегистрировался как самозанятый. Первое время посвящал изучению технологии: как правильно работать с деревом, металлом, стеклом. Научился пользоваться сварочным аппаратом. Позже обратился в отдел социальной защиты, где мне обстоятельно разъяснили, что конкретно нужно сделать, чтобы получить государственную поддержку на основе соцконтракта. Сейчас у меня уже есть заказы. Единственная проблема – отсутствие помещения для работы, - рассказал начинающий предприниматель.

Мастерская располагается в небольшом гараже. Он отмечает, что для сварочных работ это помещение подходит, а вот для сушки древесины, столярных и лакокрасочных работ – нет. Кроме того, мебельщику уже некуда ставить готовые изделия.

Сейчас Александр занят поиском помещения, чтобы создать в нём цех, а в идеале – ещё и сделать выставочный зал.

Всего в 2021 году в Кабанском районе Бурятии социальные контракты были заключены со 156 малообеспеченными семьями на сумму более 15 млн рублей. Из них 33 человека направили средства на открытие собственного дела, 18 человек - на развитие личного подсобного хозяйства. В 2022 году на эти цели предусмотрено финансирование в размере 19, 7 млн рублей.


предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны
Эксперты считают, что санкции США против Сбербанка несущественны
Бизнес, 25.02.2022
Представители Сбера заявили, что банк и все его системы работают в штатном режиме
Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Эксперты объяснили, что американские санкции не окажут влияния на Сбербанк
Бизнес, 25.02.2022
Введённые ограничения не окажут влияния на сохранность и доступность средств клиентов
Из Бурятии на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Из Бурятии на Урал едва не ушло 70 тонн сомнительного масла
Бизнес, 25.02.2022
Большая партия масла была изготовлена из сырья неизвестного происхождения
Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера
Почти 250 тысяч предпринимателей стали пользователями услуг экосистемы Сбера
Бизнес, 24.02.2022
Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта
Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Суд взыскал с предприятия 3,5 млн рублей за вред озеру Байкалу
Бизнес, 24.02.2022
Решение устояло в Четвёртом арбитражном апелляционном суде
Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Сельчан отдалённых районов Бурятии научат основам экобизнеса
Бизнес, 24.02.2022
Школа экологического предпринимательства пройдёт для жителей Тункинского и Окинского районов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Сбер реализовал приём электронных сертификатов
Бизнес, 24.02.2022
Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для торговых точек, участвующих в программах предоставления льготных средств технической реабилитации
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
В читинском магазине наложили арест на постельное бельё и простыни
Бизнес, 24.02.2022
Читинские таможенники обнаружили товары без маркировки
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Турфирма попросила прощения за «нагадивших» туристов на Байкале
Бизнес, 22.02.2022
Туроператор убрал мусор за своими туристами
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Сбер: новый формат скорости при рассмотрении заявок на оформление ипотеки
Бизнес, 22.02.2022
Байкальский банк Сбербанка сократил сроки проверки документов на недвижимость
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Зелёные десерты ко Дню Защитника Отечества очень популярны в Южно-Сахалинске
Бизнес, 22.02.2022
Заказы на эти торты к 23 февраля были закрыты в начале месяца
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Сбер запустил сервис самоосмотра залогов при кредитовании бизнеса
Бизнес, 21.02.2022
Сбер перестроил процесс подготовки залоговых заключений по кредитным заявкам предпринимателей
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
В Бурятии собственника земли накажут за мусор на участке
Бизнес, 21.02.2022
На земле обнаружили строительный мусор и битый кирпич
В Бурятии частично отменили QR-коды
В Бурятии частично отменили QR-коды
Бизнес, 21.02.2022
Значительное послабление по QR-кодам принял в понедельник оперштаб
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
В бизнес-миссии в Монголии участвуют три компании из Бурятии
Бизнес, 21.02.2022
Будут организованы более 20 встреч для заключения внешнеторговых контактов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^