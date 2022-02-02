Помимо живых тараканов, проверяющие обнаружили дохлых мышей
В Улан-Удэ оштрафовали кафе китайской кухни, которое кишело тараканами и нарушило множество других санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда; название кафе в суде не раскрывают.
В октябре 2021 года сотрудники Роспотребнадзора прибыли в кафе с внеплановой проверкой. Там они обнаружили массу нарушений, которые бы наверняка шокировали посетителей, узнай они, что творится на кухне.
Во-первых, в производственных помещениях кафе было заметно грязно, а помещения явно нуждаются в ремонте. В помещении, где жарят пампушки, тут же размораживали мясо. Инвентарь не был маркирован. В туалете для персонала отсутствовало мыло, так что вопрос, моют ли повара руки, остался открытым.
В помещении для персонала и вовсе были установлены кровати, стиральная машинка, и сушились личные вещи сотрудников.
В овощном цехе бегали тараканы. В помещении, откуда готовые блюда выносят в обеденный зал, стояла ловушка, в которой проверяющие увидели две дохлых мыши и большое количество тараканов.
В суде представитель ООО признала свою вину. Но при этом заверила, что после проверки руководство добровольно на время закрыло кафе. Сейчас же нарушения санитарных норм устранены, заверила представитель предприятия.
Постановлением суда юридическое лицо признано виновным по статье КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Обжаловать его предприятие не стало.
В Улан-Удэ кафе китайской кухни кишело тараканами
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 02.02.2022
Клиент получает отчёт бесплатно
Её действие продлено ещё на месяц
Начальная цена контракта была 655 тысяч рублей
Певица Бадма-Ханда готовит блюдо по собственным рецептам
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 31.01.2022
Жители Бурятии в 2021 году почти в 1,5 раза чаще, в сравнении с 2020-м годом, приобретали жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка
Бизнес, 31.01.2022
Ведомство искало решение проблемы для отслеживания нарушений с мая прошлого года
В республике решили повторить успех прошлого года
Второй офис сбербанка нового формата открыт для обслуживания клиентов в Улан-Удэ на проспекте Победы, 10
Новые антиковидные меры приходится принимать из-за рекордного роста заболеваемости
Смарт-часы в республике занимают 46% рынка носимых устройств
К проекту присоединились первые 20 участников из республики
Помощь оказывают власти
«Что-то на богатом», - комментируют жители столицы Бурятии
Предприятие незаконно рубило сосны