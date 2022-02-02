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В Улан-Удэ кафе китайской кухни кишело тараканами

В Улан-Удэ кафе китайской кухни кишело тараканами
Бизнес,  Фото:pexels.com
Помимо живых тараканов, проверяющие обнаружили дохлых мышей

В Улан-Удэ оштрафовали кафе китайской кухни, которое кишело тараканами и нарушило множество других санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда; название кафе в суде не раскрывают.

В октябре 2021 года сотрудники Роспотребнадзора прибыли в кафе с внеплановой проверкой. Там они обнаружили массу нарушений, которые бы наверняка шокировали посетителей, узнай они, что творится на кухне.

Во-первых, в производственных помещениях кафе было заметно грязно, а помещения явно нуждаются в ремонте. В помещении, где жарят пампушки, тут же размораживали мясо. Инвентарь не был маркирован. В туалете для персонала отсутствовало мыло, так что вопрос, моют ли повара руки, остался открытым.

В помещении для персонала и вовсе были установлены кровати, стиральная машинка, и сушились личные вещи сотрудников.

В овощном цехе бегали тараканы. В помещении, откуда готовые блюда выносят в обеденный зал, стояла ловушка, в которой проверяющие увидели две дохлых мыши и большое количество тараканов.

В суде представитель ООО признала свою вину. Но при этом заверила, что после проверки руководство добровольно на время закрыло кафе. Сейчас же нарушения санитарных норм устранены, заверила представитель предприятия.

Постановлением суда юридическое лицо признано виновным по статье КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Обжаловать его предприятие не стало.

кафе Роспотребнадзор санитарные нормы

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