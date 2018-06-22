Районная больница в Бурятии задолжала поставщикам 2 миллиона

Медучреждение не заплатило по государственным контрактам



Прокуратура Джидинского района выявила задолженность Петропавловской центральной районной больнице по государственным контрактам.



- Установлено, что у заказчика имелась задолженность по 7 государственным контрактам на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий на общую сумму более 2 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главному врачу учреждения здравоохранения внесли представление об устранении нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед поставщиками погашена в полном объёме.



Также главврач привлечена к административной ответственности за нарушение срока оплаты товаров при закупках для государственных нужд. Главврач получила штраф 30 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

