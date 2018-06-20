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Фермерам Бурятии бесплатно дали 67 земельных участков

Фермерам Бурятии бесплатно дали 67 земельных участков
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Максимум хозяйство может получить 20 гектаров

В мае прошлого года на сессии Народного Хурала было принято решение о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в безвозмездное пользование и аренду без торгов. Это законодательное новшество призвано увеличить вовлеченность земель в хозяйственный оборот. При этом были установлены минимальный и максимальный размер предоставляемых земельных участков: 3 и 20 гектаров соответственно, сообщает пресс-служба парламента Бурятии.

Больше всего споров вызвали размеры предоставляемых земельных участков. В таких районах, как Еравнинский, много свободных земель, там возможно предоставлять по 50-100 гектаров.

Министр земельных и имущественных отношений Маргарита Магомедова сообщила, что на 1 мая 2018 года в Бурятии по этому закону крестьянско-фермерским хозяйствам было предоставлено 67 земельных участков общей площадью 580 гектаров. В то же время в рамках закона землю могут получить специалисты, работающие в сельской местности. Пока активности в этом направлении не наблюдается.

Ещё одно направление – предоставление земельных участков безвозмездно при реализации масштабных инвестиционных проектов. Здесь Маргарита Магомедова предложила дополнить проект рекомендаций пунктом, где говорится об увеличении срока реализации таких проектов. Сегодня подразумевается, что проект должен выйти на самоокупаемость за полтора-два года. Министр отметила, что только получение разрешения на строительство занимает больше года и предложила увеличить сроки до 6-10 лет.

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