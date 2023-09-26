В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч



Недавно перед судом в Чите предстали двое 21-летних жителей Бурятии. Их признали виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба, совершённое организованной группой»).



Началась эта история весной. Молодые люди разводили на деньги пожилых читинцев – звонили пенсионерам и рассказывали, что их родственники якобы попали в ДТП. Дорожный конфликт они предлагали решить за определённую сумму. Доверчивые горожане переводили мошенникам деньги.



- Подсудимые, выполняя роль курьеров, забирали деньги у потерпевших и переводили на подконтрольные организатору счета, оставляя себе в качестве вознаграждения 10%, – рассказали в прокуратуре Забайкальского края.



На удочку аферистов попались четыре пенсионера, которые отдали им более 700 тысяч рублей. В итоге злоумышленникам с учётом позиции государственного обвинителя дали по семь лет в исправительных колониях общего и строгого режима. Кроме того, им придётся вернуть своим жертвам все деньги. Приговор в законную силу ещё не вступил. Уголовное дело против других фигурантов выделили в отдельное производство.