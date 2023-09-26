26 сентября

25 сентября

Популярное

В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч

В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пожилые люди повелись на легенду о попавших в ДТП «родственниках»

Недавно перед судом в Чите предстали двое 21-летних жителей Бурятии. Их признали виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба, совершённое организованной группой»).

Началась эта история весной. Молодые люди разводили на деньги пожилых читинцев – звонили пенсионерам и рассказывали, что их родственники якобы попали в ДТП. Дорожный конфликт они предлагали решить за определённую сумму. Доверчивые горожане переводили мошенникам деньги.

- Подсудимые, выполняя роль курьеров, забирали деньги у потерпевших и переводили на подконтрольные организатору счета, оставляя себе в качестве вознаграждения 10%, – рассказали в прокуратуре Забайкальского края.
 
На удочку аферистов попались четыре пенсионера, которые отдали им более 700 тысяч рублей. В итоге злоумышленникам с учётом позиции государственного обвинителя дали по семь лет в исправительных колониях общего и строгого режима. Кроме того, им придётся вернуть своим жертвам все деньги. Приговор в законную силу ещё не вступил. Уголовное дело против других фигурантов выделили в отдельное производство.
мошенничество уголовное дело суд прокуратура колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия, 26.09.2023
Женщина периодически приезжала в республику ради краж 
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
Происшествия, 26.09.2023
Пожилые люди повелись на легенду о попавших в ДТП «родственниках»
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
Происшествия, 26.09.2023
Вакцину будут ставить двукратно
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 26.09.2023
«Лада», предварительно, выехала на «встречку»
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
Происшествия, 26.09.2023
Женщина не стала звонить пожарным, а побежала стучаться к соседям
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
Происшествия, 26.09.2023
Животное добыли в Тарбагатайском районе
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
Происшествия, 26.09.2023
За рулём «Тойоты» находился пожилой водитель  
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
Происшествия, 26.09.2023
В иномарку с ребёнком врезалась «Нива»
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
Происшествия, 26.09.2023
Там участились кражи из строящихся домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^