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Улан-удэнка провела четыре месяца в гипсе после похода в баню

Улан-удэнка провела четыре месяца в гипсе после похода в баню
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина смогла отсудить компенсацию

Улан-удэнка отсудила компенсацию морального вреда за травму, полученные в общественной бане. Взыскивать деньги пришлось судебным приставам.

- Посещение помывочной закончилось для пожилой горожанки операцией и четырьмя месяцами в гипсе. Поскользнувшись на мокром полу, женщина получила двойной перелом ноги, - рассказали в УФССП по Бурятии.

Пострадавшая просила о компенсации у руководства организации, однако получила отказ. Следующей инстанцией, куда она обратилась за справедливостью, стал суд.

Суд исковые требования удовлетворил и вынес решение о взыскании 50 тысяч рублей с ответчика.

- Для исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель принял все необходимые меры, для того чтобы индивидуальный предприниматель оплатил свои долги. После возбуждения исполнительного производства он наложил временное ограничение на выезд должника за пределы России и запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Были установлены банковские счета должника, с которых была взыскана необходимая сумма. Денежные средства перечислены на расчетный счет пострадавшей, - отметили в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

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