25 ноября

24 ноября

Популярное

В Иркутске ночью сгорели два соседних автосервиса

В Иркутске ночью сгорели два соседних автосервиса
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Огонь уничтожил несколько автомобилей

В ночь на 25 ноября в Иркутске произошёл крупный пожар на улице Ипподромная. О нём сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 02:40. В условиях плотной застройки огонь быстро распространился по утеплённому пенопластом зданию сервиса на соседний автосервис и жилой дом мансардного типа.

Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Из жилого дома самостоятельно эвакуировалась женщина.

К тушению привлекались пять пожарных расчётов. На момент их прибытия горели частный двухэтажный деревянный дом и два металло-каркасных здания автосервиса, внутри которых находились шесть автомобилей, ещё шесть машин стояли рядом с горящими строениями. Из одного автосервиса пожарные эвакуировали три автомобиля, из жилого дома удалось вынести газовые баллоны. Вскрывая обшивку зданий, пожарные тушили горючий утеплитель на протяжении нескольких часов. В 05:12 открытый огонь был потушен на площади 367 квадратных метров.

В результате пожара повреждён мансардный этаж жилого дома, уничтожены два автосервиса на площади 84 квадратных метров и 200 квадратных метров, а также три автомобиля, находившиеся в одном из строений. Огнём повреждены сгораемые части девяти автомобилей.

На месте пожара работают дознаватели МЧС, причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Основная версия произошедшего – электротехническая.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Отцеубийце из Улан-Удэ дали восемь лет «строгача»
Отцеубийце из Улан-Удэ дали восемь лет «строгача»
Происшествия, 25.11.2022
Мужчина расправился с родственником из-за «аморального поведения»

Пассажир поезда ехал из Иркутска в Бурятию с марихуаной
Пассажир поезда ехал из Иркутска в Бурятию с марихуаной
Происшествия, 25.11.2022
Нарушителя задержали благодаря служебной собаке
В Иркутске ночью сгорели два соседних автосервиса
В Иркутске ночью сгорели два соседних автосервиса
Происшествия, 25.11.2022
Огонь уничтожил несколько автомобилей
Улан-удэнец прятал мешки с коноплёй в подполье
Улан-удэнец прятал мешки с коноплёй в подполье
Происшествия, 25.11.2022
На мужчину возбудили уголовное дело
Житель Бурятии с пистолетом напал на ломбард
Житель Бурятии с пистолетом напал на ломбард
Происшествия, 25.11.2022
Налётчик потребовал деньги и золотые украшения
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по понедельникам
В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают по понедельникам
Происшествия, 25.11.2022
С начала года были насмерть сбиты 22 человека
Улан-удэнка сдавала в аренду несуществующие квартиры
Улан-удэнка сдавала в аренду несуществующие квартиры
Происшествия, 25.11.2022
Мошенница-рецидивистка вновь предстала перед судом
В Чите 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась
В Чите 12-летняя девочка ушла в школу и не вернулась
Происшествия, 25.11.2022
Поиски девочки идут, но пока безрезультатно
В Бурятии мужчина погиб под горящим одеялом
В Бурятии мужчина погиб под горящим одеялом
Происшествия, 25.11.2022
Трагедия произошла на фермерской стоянке
В Бурятии рабочий разбился насмерть во время демонтажа окон
В Бурятии рабочий разбился насмерть во время демонтажа окон
Происшествия, 25.11.2022
Рабочие трудились на большой высоте, отстегнув страховочные тросы
В Бурятии пострадавшие в огне дети могут навсегда утратить некоторые функции
В Бурятии пострадавшие в огне дети могут навсегда утратить некоторые функции
Происшествия, 25.11.2022
Их ждут многочисленные операции и долгое восстановление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^