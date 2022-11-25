В Иркутске ночью сгорели два соседних автосервиса

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь уничтожил несколько автомобилей



В ночь на 25 ноября в Иркутске произошёл крупный пожар на улице Ипподромная. О нём сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 02:40. В условиях плотной застройки огонь быстро распространился по утеплённому пенопластом зданию сервиса на соседний автосервис и жилой дом мансардного типа.



Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Из жилого дома самостоятельно эвакуировалась женщина.



К тушению привлекались пять пожарных расчётов. На момент их прибытия горели частный двухэтажный деревянный дом и два металло-каркасных здания автосервиса, внутри которых находились шесть автомобилей, ещё шесть машин стояли рядом с горящими строениями. Из одного автосервиса пожарные эвакуировали три автомобиля, из жилого дома удалось вынести газовые баллоны. Вскрывая обшивку зданий, пожарные тушили горючий утеплитель на протяжении нескольких часов. В 05:12 открытый огонь был потушен на площади 367 квадратных метров.



В результате пожара повреждён мансардный этаж жилого дома, уничтожены два автосервиса на площади 84 квадратных метров и 200 квадратных метров, а также три автомобиля, находившиеся в одном из строений. Огнём повреждены сгораемые части девяти автомобилей.



На месте пожара работают дознаватели МЧС, причину пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Основная версия произошедшего – электротехническая.



