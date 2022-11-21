Пьяный автомобилист попал в ДТП
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».
В судебном заседании установлено, что 40-летний житель города Закаменска в декабре 2019 года подвергался уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Ему назначено условное лишение свободы.
Однако в марте текущего года мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Игнорируя требование сотрудников ГИБДД остановиться, он решил продолжить движение. Во время поездки, водитель не справился с управлением и дважды совершил дорожно-транспортное происшествие.
- Закаменский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком 3 года 2 месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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