Проводится доследственная проверка
2 октября около 9 часов возле в развлекательного заведения в Чите обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, утром на крыльце одного из заведений в ходе потасовки 28-летний мужчина получил травмы и скончался. Следователи установили и опросили очевидцев, изъяли и изучают камеры видеонаблюдения. Назначено судебное медицинское исследование тела погибшего для установления причины смерти.
Кроме того, следователи работают с 32-летним мужчиной, с которым, по предварительным данным, был конфликт с пострадавшим мужчиной.
- После получения результатов судебно-медицинского исследования, установления других существенных фактов, следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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