В Чите на крыльце заведения нашли тело мужчины

Происшествия, Фото: из архива

Проводится доследственная проверка



2 октября около 9 часов возле в развлекательного заведения в Чите обнаружено тело мужчины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, утром на крыльце одного из заведений в ходе потасовки 28-летний мужчина получил травмы и скончался. Следователи установили и опросили очевидцев, изъяли и изучают камеры видеонаблюдения. Назначено судебное медицинское исследование тела погибшего для установления причины смерти.



Кроме того, следователи работают с 32-летним мужчиной, с которым, по предварительным данным, был конфликт с пострадавшим мужчиной.



- После получения результатов судебно-медицинского исследования, установления других существенных фактов, следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



