В Бурятии контрактник отправился в колонию за самоволки

Он три раза не явился на службу



В Бурятии военнослужащий по контракту в войсковой части, дислоцированной в Кяхте, 21 октября 2019 года без уважительных причин не прибыл на службу, а уехал в Улан-Удэ. В столице республики он был до 5 ноября.



Спустя месяц он снова не пришёл на службу. Никого не предупредив, мужчина опять уехал в Улан-Удэ, где проводил время по своему усмотрению до 13 февраля 2020 года.



2 марта 2020 года молодого человека отправили в командировку в воинскую часть в Улан-Удэ. Однако мужчина опять не захотел идти на службу и уехал в Иркутск, где находился две недели.



- В ходе предварительного и судебного следствия мужчина виновным себя признал и пояснил, что мотивом для совершения им преступлений явилось желание временно без уважительных причин отдохнуть от службы, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК России по Кяхтинскому гарнизону.



В июне Кяхтинский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

