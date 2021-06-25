В Бурятии контрактник отправился в колонию за самоволки

Он три раза не явился на службу
В Бурятии военнослужащий по контракту в войсковой части, дислоцированной в Кяхте, 21 октября 2019 года без уважительных причин не прибыл на службу, а уехал в Улан-Удэ. В столице республики он был до 5 ноября.
Спустя месяц он снова не пришёл на службу. Никого не предупредив, мужчина опять уехал в Улан-Удэ, где проводил время по своему усмотрению до 13 февраля 2020 года.
2 марта 2020 года молодого человека отправили в командировку в воинскую часть в Улан-Удэ. Однако мужчина опять не захотел идти на службу и уехал в Иркутск, где находился две недели.
- В ходе предварительного и судебного следствия мужчина виновным себя признал и пояснил, что мотивом для совершения им преступлений явилось желание временно без уважительных причин отдохнуть от службы, - сообщили «Байкал-Daily» в военном следственном отделе СК России по Кяхтинскому гарнизону.
В июне Кяхтинский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
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Происшествия, Фото:
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