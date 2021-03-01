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В Бурятии убийца пытался смягчить приговор

В Бурятии убийца пытался смягчить приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло во время ссоры

В Баунтовском районе Бурятии поссорились двое местных жителей. Один ударил другого дважды кулаком по лицу. Второй, разозлившись, в ответ нанёс обидчику четыре удара ножом в шею, щёку и ключицу.

Вскоре потерпевший скончался от колото-резаных ранений шеи с повреждением сонной артерии, грудной клетки с повреждением левого лёгкого.

Приговором Баунтовского районного суда убийце назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он ссылался на противоправное поведение потерпевшего и просил снизить назначенное наказание.

Однако суд первой инстанции уже признал это смягчающим обстоятельством. Также ими стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления.

- С учётом указанных обстоятельств в совокупности суд назначил мужчине справедливое наказание, соразмерное содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
убийство
 
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