Убийство произошло во время ссоры
В Баунтовском районе Бурятии поссорились двое местных жителей. Один ударил другого дважды кулаком по лицу. Второй, разозлившись, в ответ нанёс обидчику четыре удара ножом в шею, щёку и ключицу.
Вскоре потерпевший скончался от колото-резаных ранений шеи с повреждением сонной артерии, грудной клетки с повреждением левого лёгкого.
Приговором Баунтовского районного суда убийце назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он ссылался на противоправное поведение потерпевшего и просил снизить назначенное наказание.
Однако суд первой инстанции уже признал это смягчающим обстоятельством. Также ими стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления.
- С учётом указанных обстоятельств в совокупности суд назначил мужчине справедливое наказание, соразмерное содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии убийца пытался смягчить приговор
Происшествия, Фото:
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