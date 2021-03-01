В Бурятии убийца пытался смягчить приговор

Убийство произошло во время ссоры



В Баунтовском районе Бурятии поссорились двое местных жителей. Один ударил другого дважды кулаком по лицу. Второй, разозлившись, в ответ нанёс обидчику четыре удара ножом в шею, щёку и ключицу.



Вскоре потерпевший скончался от колото-резаных ранений шеи с повреждением сонной артерии, грудной клетки с повреждением левого лёгкого.



Приговором Баунтовского районного суда убийце назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Осуждённый пытался обжаловать приговор и подал апелляционную жалобу. В ней он ссылался на противоправное поведение потерпевшего и просил снизить назначенное наказание.



Однако суд первой инстанции уже признал это смягчающим обстоятельством. Также ими стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления.



- С учётом указанных обстоятельств в совокупности суд назначил мужчине справедливое наказание, соразмерное содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

