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Житель Бурятии купил продукты на восемь тысяч по чужой карте

Житель Бурятии купил продукты на восемь тысяч по чужой карте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он получил условный срок

В августе 2020 года в Гусиноозёрске мужчина нашёл на земле банковскую карту, которая имела функцию бесконтактной оплаты. Карту он присвоил и с её помощью купил продукты на восемь тысяч рублей.

Вора нашли. Суд признал его виновным в краже. Мужчина осуждён к двум годам лишения свободы условно, сообщили в Гусиноозёрском городском суде.
кража
 
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