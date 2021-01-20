Он получил условный срок
В августе 2020 года в Гусиноозёрске мужчина нашёл на земле банковскую карту, которая имела функцию бесконтактной оплаты. Карту он присвоил и с её помощью купил продукты на восемь тысяч рублей.
Вора нашли. Суд признал его виновным в краже. Мужчина осуждён к двум годам лишения свободы условно, сообщили в Гусиноозёрском городском суде.
Житель Бурятии купил продукты на восемь тысяч по чужой карте
Происшествия, Фото:
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