Житель Бурятии купил продукты на восемь тысяч по чужой карте

Он получил условный срок



В августе 2020 года в Гусиноозёрске мужчина нашёл на земле банковскую карту, которая имела функцию бесконтактной оплаты. Карту он присвоил и с её помощью купил продукты на восемь тысяч рублей.



Вора нашли. Суд признал его виновным в краже. Мужчина осуждён к двум годам лишения свободы условно, сообщили в Гусиноозёрском городском суде.

