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Трое читинцев устроили нарколабораторию в гараже в Улан-Удэ

Трое читинцев устроили нарколабораторию в гараже в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:из архива
Варщики наркотиков ближайшие годы проведут за решёткой

Летом 2019 года трое молодых жителей Читы, в возрасте от 20 до 25 лет, решили открыть наркобизнес. Они получили инструкции по варке синтетических наркотиков от некоего человека, личность которого не удалось установить. Делать наркотики решили сами.

Молодые люди арендовали гараж в Улан-Удэ и свезли туда оборудование для своей нарколабораторию. В гараже они спрятали около 200 литров ацетона, 20 литров соляной кислоты, ещё более 170 килограммов химических веществ, а также 23 наименования химического оборудования и химической посуды.

По дороге в Читу парней задержали. У них изъяли всё оборудование, а также прекурсоры наркотиков.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Несмотря на то, что ни один наркотик они не успели продать, приятели отправились за решётку.

- 13 августа суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
наркотики
 
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