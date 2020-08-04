В Забайкалье арбалетчик с наркотиками сядет на 11 лет

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Мужчину поймали у стен колонии



28-летний житель Забайкальского края осуждён за попытку пустить наркотики из арбалета в исправительную колонию №5 в Чите. Мужчина был задержан у стен колонии в феврале. У него был при себе спортивный арбалет со стрелой, на которой был закреплен свёрток с наркотиками.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».



Суд вынесен мужчине приговор в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.



- Так, пытаясь выполнить желание осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, гражданин сам лишился свободы, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.





