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В Забайкалье арбалетчик с наркотиками сядет на 11 лет

В Забайкалье арбалетчик с наркотиками сядет на 11 лет
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Мужчину поймали у стен колонии

28-летний житель Забайкальского края осуждён за попытку пустить наркотики из арбалета в исправительную колонию №5 в Чите. Мужчина был задержан у стен колонии в феврале. У него был при себе спортивный арбалет со стрелой, на которой был закреплен свёрток с наркотиками.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Суд вынесен мужчине приговор в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

- Так, пытаясь выполнить желание осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, гражданин сам лишился свободы, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.


наркотики колония
 
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