В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным» лесорубом

Вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки
В Бурятии во время патрулирования в лесах Селенгинского района лесники проверили действующую лесосеку.
Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра, лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик с целью получения прибыли заготовил деревья, не предназначенные для рубки.
Нарушителем оказался житель села Барун-Хасурта Хоринского района.
- Объём незаконно заготовленной древесины составил около 6 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила «STIHL» были изъяты, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.
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Происшествия, Фото:
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