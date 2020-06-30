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В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным» лесорубом

В Бурятии лесозаготовитель стал «чёрным» лесорубом
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки

В Бурятии во время патрулирования в лесах Селенгинского района лесники проверили действующую лесосеку.

Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако, в ходе осмотра, лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик с целью получения прибыли заготовил деревья, не предназначенные для рубки.

Нарушителем оказался житель села Барун-Хасурта Хоринского района.

- Объём незаконно заготовленной древесины составил около 6 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 53 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и бензопила «STIHL» были изъяты, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



черные лесорубы
 
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