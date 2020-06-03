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Иркутянину в больнице вместо лечения гайморита удалили зуб

Иркутянину в больнице вместо лечения гайморита удалили зуб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Зубы у мужчины оказались здоровы

Мужчина, которому напрасно удалили зуб, подал иск к Иркутской государственной клинической больнице № 1» о взыскании морального вреда. Об этом деле сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

В апреле 2019 года мужчина обратился в экстренное амбулаторное оториноларингологическое отделение больницы с жалобами на опухлость лица справа, сильную головную и зубную боль, температуру. Осмотрев пациента, дежурный врач указал, что никаких признаков и симптомов гайморита у него не наблюдается. После осмотра его провели в экстренное амбулаторное стоматологическое отделение. Врачи сделали вывод, что данное состояние вызвано именно зубной болью и посоветовали удалить данный зуб. Была выдана справка, в которой указано о необходимости проконсультироваться у стоматолога.

Стоматолог, осмотрев мужчину и снимки носовых пазух, сделал вывод, что зуб мудрости не может давать такую сильную боль и тем более температуру, все симптомы указывали на гайморит. Однако пациент не мог уже терпеть головную и зубную боль, и зуб ему удалили. Но и после удаления зуба состояние здоровья мужчины не изменилось.

В этот же день мужчина, после обращения к отоларингологу в факультетскую клинику, был направлен на госпитализацию в Иркутскую городскую клиническую больницу № 1. Здесь тот же дежурный врач не стал осматривать пациента, указав на то, что болевые ощущения связаны с удалением зуба, а чтобы удостовериться, что носовые пазухи чисты, направил сделать МСКТ.

МСКТ показало, что с зубами у мужчины всё в порядке, а вот носовая пазуха справа затемнена, что и так было видно на других снимках.

На следующий день мужчина снова обратился в больницу № 1, где другой врач после тщательного осмотра всех снимков обнаружил острый правосторонний гнойный гайморит и направил мужчину на госпитализацию.

Суд с больницы в пользу истца взыскал компенсацию морального вреда в размере семи тысяч рублей, расходы на представителя – три тысячи рублей и расходы по уплате государственной пошлины - 300 рублей. 
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