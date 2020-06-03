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В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали двух человек

В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали двух человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл на Кирзаводе

Сообщение о загорании в посёлке Кирзавод в Улан-Удэ поступило накануне, 2 июня, около шести вечера. На момент прибытия первого подразделения был задымлен подъезд одноэтажного двухподъездного дома. Пожарные эвакуировали двух жильцов.

- За 11 минут возгорание было полностью ликвидировано. Всего к тушению привлекались 15 человек и четыре единицы техники. В результате пожара повреждена стена и потолочное перекрытие на общей площади 5 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Предварительно, причиной послужило короткое замыкание электропроводки в подъезде.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано девять пожаров, четыре из них в Улан-Удэ. 
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