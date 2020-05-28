В Иркутской области в ДТП пострадали катавшиеся на мотоцикле подростки

Друзья доставлены в больницу



Накануне в Иркутской области на автодороге «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй» столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ниссан Цефиро».



С различными травмами были доставлены в медицинское учреждение 15-летний водитель мотоцикл и его пассажир, ровесник.



В отношении их родителей составлен административный протокол.



За 2020 год на территории Тулунского района произошло девять дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в которых 10 человек получили травмы, трое из них несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Управление мотоциклами разрешено при достижении 18 летнего возраста и при наличии водительского удостоверения соответственной категории. Также при езде водитель и пассажир мотоцикла обязан использовать мотоциклетный шлем.

