Друзья доставлены в больницу
Накануне в Иркутской области на автодороге «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй» столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ниссан Цефиро».
С различными травмами были доставлены в медицинское учреждение 15-летний водитель мотоцикл и его пассажир, ровесник.
В отношении их родителей составлен административный протокол.
За 2020 год на территории Тулунского района произошло девять дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в которых 10 человек получили травмы, трое из них несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Управление мотоциклами разрешено при достижении 18 летнего возраста и при наличии водительского удостоверения соответственной категории. Также при езде водитель и пассажир мотоцикла обязан использовать мотоциклетный шлем.
В Иркутской области в ДТП пострадали катавшиеся на мотоцикле подростки
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