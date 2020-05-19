Один очаг ликвидирован накануне
За прошедшие сутки в Бурятии возникло два лесных пожара из-за неосторожного обращения с огнём. Тушили лесные пожары в Закаменском и Курумканском районах на общей площади 4,5 га.
На тушении работало 42 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано семь единиц лесопожарной техники.
Пожар в Закаменском районе ликвидирован, очаг в Курумканском районе локализован. Сегодня продолжаются работы по его дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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