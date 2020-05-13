Сосед уехал из села на заработки в другой регион
Сотрудники уголовного розыска по Заиграевскому району задержали подозреваемого в квартирной краже в селе Новоильинск – 65-летнего местного жителя. Преступление было совершено летом прошлого года.
Мужчина воспользовался длительным отсутствием соседа, который уехал на заработки в другой регион. Вор, взломав дверь, проник в его дом. Оттуда он украл телевизор и стиральную машину, чугунную ванну, а также три ковра. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.
Похищенное мужчина частично продал, часть у него изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседа чугунную ванну и три ковра
Происшествия, Фото:
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