Забайкалка отдала мошенникам больше миллиона рублей

Женщины якобы полагались выплаты за некачественные БАДы



Жительница Акшинского района Забайкальского края стала жертвой мошенников, пообещавших ей многомиллионную компенсацию за некачественные БАДы.



Ранее 43-летняя женщина приобретала через интернет биологически активные добавки. В конце прошлого года ей позвонили и сообщили, что БАДы оказались некачественными и в отношении тех, кто их продавал, возбуждено уголовное дело. Забайкалке предложили написать заявление, после чего её признают потерпевшей.



Женщина выполнила указание мошенников и отправила им через интернет своё заявление.



Спустя несколько месяцев, в марте 2020 года, жительнице Акши позвонил мужчина и, представившись следователем, сообщил, что женщине положена компенсация материального и морального вреда в сумме больше 15 миллионов рублей. Однако, чтобы их получить, якобы необходимо оплатить 300 тысяч рублей за открытие специальной карты Центрального банка, курьерскую доставку этой карты, на которую затем будут перечислены компенсационные деньги, и другие услуги.



В результате, надеясь на получение многомиллионной выплаты, забайкалка добровольно отдала мошенникам 1 333 000 рублей, переводя их на различные карты и счета, указанные мошенниками. Деньги женщина взяла из собственных сбережений, а также занимала у знакомых и взяла несколько кредитов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

