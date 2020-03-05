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В Забайкалье пьяные мужчины ударили таксиста ножом 15 раз

В Забайкалье пьяные мужчины ударили таксиста ножом 15 раз
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Двое приятелей предстанут перед судом

В декабре 2019 года 29-летний житель посёлка Забайкальск и 33-летний житель посёлок Даурия выпивали у своих знакомых в Забайкальске. Поссорившись по телефону с мужчиной, они решили поехать в Даурию, чтобы выяснить с ним отношения.

Для этого житель Забайкальска, вооружившись ножом, предложил другу вызвать такси и напасть на водителя, чтобы угнать автомобиль.

После того как таксист тронулся, один из мужчин внезапно напал на водителя и нанёс не менее 15 ударов ножом в область головы, лица, шеи и груди, а второй стал ему помогать. Водитель оказал сопротивление нападавшим, ударив одного из них металлическим ключом, и смог покинуть автомобиль.

В это время второй нападавший сел за руль, но через 100 метров врезался в опору железобетонного столба и потерял сознание.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи водитель такси остался жив.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский районный суд. Его фигуранты находятся под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
разбойное нападение такси
 
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