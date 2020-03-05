В Забайкалье пьяные мужчины ударили таксиста ножом 15 раз

Двое приятелей предстанут перед судом



В декабре 2019 года 29-летний житель посёлка Забайкальск и 33-летний житель посёлок Даурия выпивали у своих знакомых в Забайкальске. Поссорившись по телефону с мужчиной, они решили поехать в Даурию, чтобы выяснить с ним отношения.



Для этого житель Забайкальска, вооружившись ножом, предложил другу вызвать такси и напасть на водителя, чтобы угнать автомобиль.



После того как таксист тронулся, один из мужчин внезапно напал на водителя и нанёс не менее 15 ударов ножом в область головы, лица, шеи и груди, а второй стал ему помогать. Водитель оказал сопротивление нападавшим, ударив одного из них металлическим ключом, и смог покинуть автомобиль.



В это время второй нападавший сел за руль, но через 100 метров врезался в опору железобетонного столба и потерял сознание.



Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи водитель такси остался жив.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский районный суд. Его фигуранты находятся под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

