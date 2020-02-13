В Забайкалье подозреваемые в СИЗО прятали симки в лекарствах

Подозреваемые прибыли в следственный изолятор плановым этапом. Симки они спрятали ухищрённым способом – в пакете с медикаментами и в подкладке куртки.





Запрещённые сим-карты изъяли у подозреваемых, прибывших в СИЗО-2 в городе Краснокаменск Забайкальского края.По данному факту проведена проверка, по результатам которой виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.