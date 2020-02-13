В Забайкалье подозреваемые в СИЗО прятали симки в лекарствах

Также сим-карты нашли в подкладке куртки
Запрещённые сим-карты изъяли у подозреваемых, прибывших в СИЗО-2 в городе Краснокаменск Забайкальского края.
Подозреваемые прибыли в следственный изолятор плановым этапом. Симки они спрятали ухищрённым способом – в пакете с медикаментами и в подкладке куртки.
По данному факту проведена проверка, по результатам которой виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
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Также сим-карты нашли в подкладке куртки
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