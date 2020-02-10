Иркутянин в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Полицейские разыскивают налётчика



В Иркутске 8 февраля в полицию обратилась работница офиса микрозаймов. Она рассказала по телефону, что в помещение зашёл неизвестный мужчина с медицинской маской на лице и забрал из кассы всю выручку.



Полицейские опросили потерпевшую и изъяли видео с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина угрожает пистолетом. Забрав деньги, налётчик покинул помещение.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия».



В настоящее время полицейские принимают меры к розыску мужчины, на вид 25-30 лет, ростом около 180 см. Был одет: куртка чёрная с капюшоном, чёрная вязаная шапка, темно-синие джинсы, обувь чёрного цвета.



Граждан, узнавших разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо обратиться по телефонам: 8(3952) 44-44-03, 31-39-30 или 02, 112 - с мобильного телефона.

