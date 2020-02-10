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Иркутянин в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Иркутянин в медицинской маске ограбил офис микрозаймов
Происшествия, 
Полицейские разыскивают налётчика

В Иркутске 8 февраля в полицию обратилась работница офиса микрозаймов. Она рассказала по телефону, что в помещение зашёл неизвестный мужчина с медицинской маской на лице и забрал из кассы всю выручку.

Полицейские опросили потерпевшую и изъяли видео с камер наблюдения, на которых видно, как мужчина угрожает пистолетом. Забрав деньги, налётчик покинул помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия».

В настоящее время полицейские принимают меры к розыску мужчины, на вид 25-30 лет, ростом около 180 см. Был одет: куртка чёрная с капюшоном, чёрная вязаная шапка, темно-синие джинсы, обувь чёрного цвета.

Граждан, узнавших разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо обратиться по телефонам: 8(3952) 44-44-03, 31-39-30 или 02, 112 - с мобильного телефона.
разбой
 
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