В бурятском селе дотла сгорел дом



Так, в улусе Цаган-Морин Закаменского района объектом пожара стал жилой дом. На момент прибытия пожарных помещение было охвачено огнём полностью.



В результате пожара дом уничтожен на площади 56 кв. м. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить короткое замыкание электропроводки.

Двое жильцов размещены в зимовье на территории своего крестьянско-фермерского хозяйства.



Вероятно, по этой же причине произошли загорания в 2-х двухквартирных жилых домах в посёлке Баргузин Баргузинского района и в селе Багдарин Баунтовского района.



В результате первого пожара в одной квартире повреждены внутренняя стена дома и оконное перекрытие на общей площади 2 кв. м., в результате второго – повреждены изнутри стена котельной и комната в квартире на общей площади 16 кв. м.



В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района загорелись надворные постройки. На момент прибытия первого пожарного расчёта огнём были объяты полностью гараж, баня и дровник.





В результате пожара полностью уничтожены баня, гараж и находящиеся внутри автомобили, дровник на общей площади 105 кв. м. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электроприбора в гараже.



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, произошёл пожар в жилом доме. В результате пожара дом повреждён изнутри на всей площади.



Причиной пожара, вероятно, послужил прогар трубы дымохода с последующим возгоранием потолочного перекрытия.



Всего в период с 27 января по 2 февраля на территории Бурятии произошло 52 пожара (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 54 пожара, - 3,7%), при которых погиб 1 человек. Травмированных при пожаре людей за минувшую неделю не зарегистрировано, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



С 1 по 2 февраля на территории Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, 12 из которых произошли в районах республики.