Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах
В Тайшете шесть человек, проживающих по одной улице, госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».
Утром 13 января на станцию скорой помощи поступил ряд вызовов от жителей сразу нескольких домов, расположенных на улице Ключевой. Люди жаловались на давление и учащённое сердцебиение. По словам пострадавших, перед резким ухудшением состояния все они чувствовали непонятный запах.
- В результате троих госпитализировали с признаками отравления. Остальным была оказана первичная помощь. Какое именно вещество послужило источником отравления, до сих пор выяснить не удалось, - уточняет «Тайшет 24».
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и представители Роспотребнадзора, однако выяснить, какое именно вещество послужило источником отравления, не удалось. Жителям домов, вблизи которых, предположительно сконцентрирован источник отравления, рекомендовано эвакуироваться.
Шестеро жителей Иркутской области отравились неизвестным газом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После мужчина обменял его на другой
Всё произошло на перроне
Возбуждено уголовное дело
Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах
Воздух в Улан-Удэ стал ещё грязнее
Восстановительные работы проведут ночью
Столкнулись грузовик и минивен
Женщина отмечала Новый год с подозреваемым
Обманутые жители публиковали объявления о купле-продаже на популярных сайтах
По вине пьяных водителей погибли более 50 человек
Режим был введён из-за угрозы подтопления жилых домов и дороги
Пенсионерка избивала внучек и лишала еды
Он показал, где заготавливали древесину его товарищи
Мужчина проник в дом, взломав дверь
Мужчина не смог обжаловать приговор