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Шестеро жителей Иркутской области отравились неизвестным газом

Шестеро жителей Иркутской области отравились неизвестным газом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все пострадавшие жили на одной улице и чувствовали непонятный запах

В Тайшете шесть человек, проживающих по одной улице, госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

Утром 13 января на станцию скорой помощи поступил ряд вызовов от жителей сразу нескольких домов, расположенных на улице Ключевой. Люди жаловались на давление и учащённое сердцебиение. По словам пострадавших, перед резким ухудшением состояния все они чувствовали непонятный запах.

- В результате троих госпитализировали с признаками отравления. Остальным была оказана первичная помощь. Какое именно вещество послужило источником отравления, до сих пор выяснить не удалось, - уточняет «Тайшет 24».

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС и представители Роспотребнадзора, однако выяснить, какое именно вещество послужило источником отравления, не удалось. Жителям домов, вблизи которых, предположительно сконцентрирован источник отравления, рекомендовано эвакуироваться.
отравление
 
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