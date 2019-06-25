В Улан-Удэ сёстры устроили наркопритон

- Данные граждане были привлечены к административной ответственности. В ходе осмотра места происшествия оперативники изъяли предметы, которые свидетельствуют о изготовлении и употреблении наркотиков. Также обвиняемые сёстры хранили в квартире один килограмм марихуаны и 10 грамм гашишного масла, – сообщила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ МВД по Улан-Удэ Нина Намсараева.









В полиции отмечают, что старшая из сестёр уже отбывала наказание за незаконный оборот наркотиков, младшая на момент задержание имела условный срок за незаконное хранение.



















В октябре 2018-го две сестры организовали в своей квартире в Железнодорожном районе Улан-Удэ наркопритон. Сами женщины также активно употребляли наркотики.В декабре того же года полицейским стало известно об этом притоне. Во время задержания, помимо сестёр, в помещении находилось ещё шесть человек. Все они были отправлены на медосвидетельствование, которое подтвердило, что граждане употребляли запрещённые вещества.В отношении женщин, которые неоднократно предоставляли своё жильё для употребления наркотиков, возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 232 УК «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.