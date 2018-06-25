Улан-удэнец облил горючим и поджёг квартиру брата

В подъезде сильно обгорели стены



22 июня на улице Солнечная в Улан-Удэ произошло возгорание в подъезде одного из домов. На место выезжали 2 единицы техники пожарной службы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Как такового пожара не было, стояло очень сильное задымление.



По словам очевидцев, горел вход в квартиру одного из жильцов. Между ним и его братом возник конфликт. И второй мужчина облил горючим дверь и поджёг. Из-за этого сильно обгорели стены в подъезде.





