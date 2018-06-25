В подъезде сильно обгорели стены
22 июня на улице Солнечная в Улан-Удэ произошло возгорание в подъезде одного из домов. На место выезжали 2 единицы техники пожарной службы, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Как такового пожара не было, стояло очень сильное задымление.
По словам очевидцев, горел вход в квартиру одного из жильцов. Между ним и его братом возник конфликт. И второй мужчина облил горючим дверь и поджёг. Из-за этого сильно обгорели стены в подъезде.
Улан-удэнец облил горючим и поджёг квартиру брата
Происшествия, Фото:
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