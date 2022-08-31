Управление Бурятией: вместо лояльности – профессионализм

Критерием для глав районов стала управленческая грамотность



Заканчивается пятилетний политический цикл Бурятии – самое время подвести некоторые итоги минувших лет, оценить, что изменилось. Речь не только о построенных школах и детсадах, километрах отремонтированных дорог, поднятых из упадка заводах и прочих экономико-инфраструктурных успехах. Попытаемся понять, как за это время преобразилась система управления республикой?



Конечно, правительство Бурятии действительно приложило огромные усилия, чтобы привлечь федеральное финансирование на строительство инфраструктуры. К примеру, если в республике за пять лет появилось 18 новых школ, в Орловской области за тот же период – ни одной, а в Хакасии – всего четыре. В Бурятии построено 27 детсадов, в упомянутых субъектах – 5 и 10 соответственно. Это сравнения дают представления об итогах пятилетки.



Но просто «выбивать» деньги в Кремле главой Бурятии было бы малопродуктивно, не будь за эти годы в Бурятии перестроена вся система управления, прежде всего, всеми двадцати двумя районами, ещё недавно больше похожими на «вольные княжества».



- У нас задача, чтобы районы, и соответственно, вся республика развивалась. А для этого все члены правительства и главы районов должны иметь соответствующий опыт и настрой, а также нести ответственность за свои поступки, за ситуацию в районе и в республики, а министры – каждый в своей отрасли... Как-то один из бывших глав районов успокаивал меня: «Алексей Самбуевич, не переживайте, я сделаю так, что в районе будет тихо». Да нам не надо, чтобы было тихо. Нам надо, чтобы было живо. Чтоб район развивался, чтоб там была активность. Вот это наша цель, а не тишина, - заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов в своём послании к народу республики и Народному Хуралу в апреле 2019 года.



Спустя несколько лет можно увидеть результаты тех планов. Бывший руководитель администрации главы Бурятии, некогда могущественный «серый кардинал», а сейчас – просто депутат Народного Хурала Пётр Носков, формулирует предельно чётко:

- Глава Бурятии перенёс федеральную модель управления страной на Бурятию. Это когда муниципалитеты с одной стороны находятся между собой в жёсткой конкуренции за инвестиции в районы, а с другой требовательно управляются из центра принятия решений. Главам районам и поселений в данной парадигме важно не отставать от скорости действий главы региона, а это ещё та задача. Как показывает пятилетний опыт, выпадающие из темпа сначала теряют деньги для своих жителей, а потом теряют должности. Происходит естественный кадровый отбор.



Теперь главы сельских районов Бурятии вынуждены соперничать между собой за финансирование из республиканского бюджета. А здесь приоритет даётся тому, кто наглядно показал способность ими профессионально распорядиться, построив у себя в районе школы, детсад или фельдшерский пункт, сдав в эксплуатацию в срок и без нарушений.



На одной политической лояльности уже не проскочишь, приходится демонстрировать профессионализм. Критерием неизбежно становится управленческая грамотность главы района: умение планировать проектные работы, строительство, действовать в условиях непредвиденных тяжёлых обстоятельств, а также способность экономически аргументировать свои пожелания в республиканских министерствах.



Пётр Носков отмечает, что такую модель внедряли и раньше, но именно при нынешнем главе она стала работать как отлаженный механизм:

- Хозяйственная вертикаль: население – поселения – районы – правительство – ничего лишнего и субъективного. И у каждого звена власти задача: или работайте для населения на всю катушку, или на ваше место придут другие.



Смены тех же глав районов проходили и будут проходить. Но за пять лет в Бурятии не было никаких скандалов, связанных с претензиями за власть или полномочиями. Ушли далеко в прошлое конфликты мэрии и правительства, или Хурала и администрации главы. Политическая конкуренция хороша, когда она не начинает мешать созиданию. Главная цель – строить, а не распинаться в лояльности или рассуждать о политике.



Управленческая система в Бурятии за минувшие несколько лет стала более централизованной, ограничив амбиции политических групп и кланов. Муниципальная реформа в районах, когда в половине из них прямые выборы глав заменили конкурсным отбором, повысила их управляемость, ограничила амбиции локальных «элит».



Конечно, выстроенная система управления не означает автоматически «рай на земле» для Бурятии. Всегда будут какие-то проблемы на местах: там не доработали, здесь будет недоставать финансирования. Но вектор развития понятен – внутриполитический климат Бурятии значительно преобразился, все силы брошены на экономические преобразования.



