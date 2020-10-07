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Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район

Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район
Власть,  Фото:страница Алексея Фишева
Алексей Цыденов отправился на место прорыва технологической дамбы

Глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в Закаменский район. Он на месте изучит ситуацию на реке Джида, где прорвало технологическую дамбу, сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

Также проверку на месте проведёт комиссия в составе специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Центра лабораторного анализа и технических измерений, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры, республиканского агентства ГО и ЧС, ГУ МЧС по Бурятии, министерства природных ресурсов Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы во время проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын «СП-Инвест» в результате оттайки вечной мерзлоты. Из-за прорыва технологическая вода из отстойника попала в реку Джида. Река помутнела и приобрела глиняный цвет.

На данный момент дамба восстановлена.

- По предварительным данным, угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения отсутствуют. В реку попала техническая вода после промывки песчано-гравийной смеси, химического загрязнения нет, наблюдается только замутнение воды в реке Джида, - сообщили в правительстве Бурятии.

Взяты пробы воды на санитарно-химический анализ и соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней.

По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры управление Росприроднадзора по Бурятии инициировало проверку на предприятии «СП-Инвест». Специалисты Росрыболовства установят возможный ущерб водным биологическим ресурсам.
глава Бурятии Алексей Цыденов Закаменский район
 
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