Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район

Глава Бурятии Алексей Цыденов вылетел в Закаменский район. Он на месте изучит ситуацию на реке Джида, где прорвало технологическую дамбу, сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
Также проверку на месте проведёт комиссия в составе специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Центра лабораторного анализа и технических измерений, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры, республиканского агентства ГО и ЧС, ГУ МЧС по Бурятии, министерства природных ресурсов Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы во время проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын «СП-Инвест» в результате оттайки вечной мерзлоты. Из-за прорыва технологическая вода из отстойника попала в реку Джида. Река помутнела и приобрела глиняный цвет.
На данный момент дамба восстановлена.
- По предварительным данным, угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения отсутствуют. В реку попала техническая вода после промывки песчано-гравийной смеси, химического загрязнения нет, наблюдается только замутнение воды в реке Джида, - сообщили в правительстве Бурятии.
Взяты пробы воды на санитарно-химический анализ и соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней.
По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры управление Росприроднадзора по Бурятии инициировало проверку на предприятии «СП-Инвест». Специалисты Росрыболовства установят возможный ущерб водным биологическим ресурсам.