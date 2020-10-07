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В Бурятии взяли пробы из реки, куда вылились технологические воды

В Бурятии взяли пробы из реки, куда вылились технологические воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Росприроднадзор выясняет обстоятельства инцидента на реке Джида

Как сообщал «Байкал-Daily», в Закаменском районе Бурятии помутнела река Джида, она стала «глиняного» цвета. Причина в прорыве технологической дамбы, в результате чего в реку попала технологическая (вода после промывки песчаной гравийной смеси) из отстойника золотодобывающей компании.

В данный момент повреждения технологической дамбы на реке Джида устранены, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

По данным ООО «СП-Инвест», прорыв технологической дамбы произошёл 5 октября в ходе проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын ООО «СП-Инвест» в результате оттайки вечной мерзлоты. На данный момент дамба восстановлена.

- Угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения отсутствуют, - сообщил генеральный директор «СП-Инвест» Сергей Пашинский.

Специалисты министерства природных ресурсов Бурятии совместно с МКУ «Управление инфраструктуры Закаменского района» взяли пробы воды на санитарно-химический анализ и соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней.

По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку на предприятии «СП-Инвест». Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида. Будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам.


река экология
 
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