Главам поселений Иркутской области повысят зарплату

Сейчас их зарплата даже ниже, чем, к примеру, у директора дома культуры



С 1 июля планируется повышение заработной платы главам поселений Иркутской области. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.



По словам губернатора, на глав поселений возложена колоссальная нагрузка, а уровень оплаты труда у них – крайне низкий. Иногда жалование руководителя местной администрации, который несёт личную ответственность за жизнеобеспечение населения, его безопасность, существенно ниже, чем, например, у директора дома культуры того же поселения.



Сергей Левченко отдельно остановился на зарплате бюджетников. В 2018 году её рост составил 19,8% относительно 2017 года, при этом в промышленном секторе зарплаты выросли на 6,6%. В 2017 году впервые за 17 лет Иркутская область заняла второе место по уровню заработной платы в Сибирском федеральном округе и сохранила это достижение в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

