На выставке в Улан-Удэ выбрали лучшего племенного репродуктора
21 октября на территории выставочного комплекса в городе Улан-Удэ прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных «Байкал Агро». Выставка племенных сельхозживотных собрала животноводов и представителей отрасли из Бурятии, соседних регионов и Монголии.
На выставке 29 племенных репродукторов продемонстрировали своих лучших животных, в свою очередь экспертная комиссия оценила их качество и генетический потенциал. Так, лучшим племенным репродуктором стало фермерское хозяйство из Тарбагатайского района ООО «Куйтунское». Фермер Григорий Мясников выиграл главный приз – квадроцикл.
- В этой выставке у нас участвует 107 племенных животных из 29 разных племенных репродукторов. Здесь представлены быки весом под 700 килограммов в возрасте 17 месяцев. Они стали победителями на выставке «Золотая осень» в Москве, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.
Одновременно с выставкой проходил конкурс профессионального мастерства среди зоотехников и студентов-зоотехников. Конкурс был организован для совершенствования профессионального мастерства специалистов и студентов, развития новых технологий в отрасли животноводства и повышения престижа профессии.
Для гостей выставки были организованы показы племенных сельхозживотных, живой уголок, ярмарка, где можно было приобрести сельскохозяйственную продукцию. На мероприятии была представлена концертная программа, в которой приняли участие известные бурятские артисты.
- Среди гостей выставки разыграли призы от фермерских хозяйств и баранов. Мероприятие собрало большое количество участников и гостей, которые получили массу положительных эмоций и новых знаний о сельскохозяйственной отрасли, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
В Бурятии показали племенных сельхозживотных
Общество, Фото:
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