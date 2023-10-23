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В Бурятии показали племенных сельхозживотных

В Бурятии показали племенных сельхозживотных
Общество,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
На выставке в Улан-Удэ выбрали лучшего племенного репродуктора

21 октября на территории выставочного комплекса в городе Улан-Удэ прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных «Байкал Агро». Выставка племенных сельхозживотных собрала животноводов и представителей отрасли из Бурятии, соседних регионов и Монголии.

На выставке 29 племенных репродукторов продемонстрировали своих лучших животных, в свою очередь экспертная комиссия оценила их качество и генетический потенциал. Так, лучшим племенным репродуктором стало фермерское хозяйство из Тарбагатайского района ООО «Куйтунское». Фермер Григорий Мясников выиграл главный приз – квадроцикл.

- В этой выставке у нас участвует 107 племенных животных из 29 разных племенных репродукторов. Здесь представлены быки весом под 700 килограммов в возрасте 17 месяцев. Они стали победителями на выставке «Золотая осень» в Москве, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.

Одновременно с выставкой проходил конкурс профессионального мастерства среди зоотехников и студентов-зоотехников. Конкурс был организован для совершенствования профессионального мастерства специалистов и студентов, развития новых технологий в отрасли животноводства и повышения престижа профессии.

Для гостей выставки были организованы показы племенных сельхозживотных, живой уголок, ярмарка, где можно было приобрести сельскохозяйственную продукцию. На мероприятии была представлена концертная программа, в которой приняли участие известные бурятские артисты.

- Среди гостей выставки разыграли призы от фермерских хозяйств и баранов. Мероприятие собрало большое количество участников и гостей, которые получили массу положительных эмоций и новых знаний о сельскохозяйственной отрасли, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
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