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«Личные границы»: Улан-удэнцев изумила лавочка в обновлённом сквере

«Личные границы»: Улан-удэнцев изумила лавочка в обновлённом сквере
Общество,  Фото:«Весь Улан-Удэ»
Про скамью, на которой невозможно сидеть, второй день шутят в соцсетях

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили забавное фото, сделанное в обновлённом сквере «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт. На снимке – лавочка, которую почему-то установили вплотную к изгороди. Сидеть на такой, по сути, невозможно.

Тому, кто придумает лучший комментарий к фотографии, пообещали вознаграждение – и пошло-поехало. Жители Бурятии уже второй день упражняются в остроумии и шутят по этому поводу в соцсетях. «Личные границы», «Для любителей спать у стенки», «Прикрыли лавочку», «Сквер строгого режима», «Скамейка для локдауна», «Добро пожаловать отсюда», – пишут интернет-пользователи.

Почему так получилось – загадка. Сам сквер «Яблоневый» недавно благоустроили. Там установили спортивные тренажёры, оборудовали игровые и спортивные площадки для детей, уложили тротуарные дорожки и сделали торшерное освещение. А ещё в зоне отдыха появились открытая сцена с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения плюс специальное место для выгула питомцев.

Местные жители поддержали благоустройство за 30 с лишним миллионов в ходе рейтингового голосования. В «Яблоневом» при помощи агрегата-пересадчика высадили две ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал». Озеленение общественного пространства продолжится. Этой осенью там появится почти 160 саженцев яблони лесной и 1000 – кизильника.
сквер благоустройство

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