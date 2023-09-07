В райцентре Бурятии завершилась модернизация муниципальной библиотеки

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

В Мухоршибири появилась «Библиотека равных возможностей»



В Бурятии, на базе Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеки создана модельная библиотека нового поколения «Библиотека равных возможностей» в рамках национального проекта «Культура». В этом году это учреждение культуры вошло в список объектов, где прошла капитальная реконструкция. На эти цели были выделены средства в размере 10 млн руб., которые пошли на обновление книжного фонда и создание современного библиотечного пространства. Ещё 3 млн руб. было выделено из бюджета муниципального образования на проведение ремонтных работ.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, у каждой из 14 модельных библиотек в республике своё лицо и своя тема: например, в Кяхте с уклоном на татарскую культуру, в Хоринске – библиотека поэтический степи, основанная на поэзии хоринских бурят. В Мухоршибири упор сделан на равных возможностях, чтобы библиотека была доступна для всех, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.



В начале 2023 года был заключен контракт на выполнение работ с подрядчиком. В соответствии с разработанным дизайн-проектом здесь проведены все запланированные работы. В частности, сделан косметический ремонт залов и коридорных пространств, ремонт потолочной площади выставочного зала, выделена комната для отдыха персонала, обновлены уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал для встреч и переговоров, санузел для маломобильных граждан и выделена зона центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов.



Также фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе литературой с укрупнённым шрифтом и с использованием шрифта Брайля. Для удобства посетителей установлена новая мебель, работает высокоскоростной интернет, компьютерная техника, интерактивные панели.



Одно из условий финансирования создания мобильных библиотек – ежегодное обновление книжных фондов. Администрация Мухоршибирского района взяла на себя это обязательство и в течение 3 ближайших лет будет обеспечивать учреждение книгами.



- Наша межпоселенческая библиотека получила новое здание ещё в 2017 году уже с доступной средой для инвалидов. И сразу стал общим домом для них: здесь было создано общество инвалидов «Новая надежда», которая насчитывает 36 человек. В библиотеке работает вокальная группа инвалидов «Позитив» и театральная студия маломобильных граждан. Неудивительно, что поэтому мы выбрали инклюзивное направление для нашей новой мобильной библиотеки», - рассказала Анна Фёдорова, директор библиотеки.



Дизайн-проект разработали в улан-удэнской студии. Теперь в помещении предусматривается посадочные места для инвалидов-колясочников, куда закачены специализированные компьютерные программы. Теперь человек может просто говорить, а клавиатура автоматически набирает текст. Создана зона индукционной петли, подключение к которой убирает посторонние шумы в слуховых аппаратах для слабослышащих. Предусмотрены двухуровневые ресепшены для обслуживания посетителей. А весь коллектив прошёл обучение, инклюзивную переподготовку.



- Могу похвастаться, что на 1641 экземпляров дорогостоящих книг пополнился наш книгофонд библиотеки. К 100-летнему юбилею, который мы отмечаем в будущем году, Мухоршибирская районная библиотека подготовилась достойно, пережила обновление и получила новый статус библиотеки нового поколения! – заявила Анна Фёдорова.



Напомним, что благодаря национальному проекту «Культура» в нашей республике уже действуют 13 модельных библиотек, а до конца года откроется ещё одна, в Тарбагатайском районе Бурятии.



