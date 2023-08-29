В Забайкальском крае открыли этнокомплекс





В живописной местности Кундулун Могойтуйского района на 230 километре федеральной трассы Чита – Забайкальск (возле села «Хила) торжественно открыли новый этнокультурный комплекс «Хатан эжы».Это самобытное бурятское поселение из пяти белоснежных юрт, с внутренним убранством. У парадного входа установлены по древней традиции коновязи, знамёна 8 родов агинских бурят, входные арки, выполненные в национальном стиле.Автор проекта этнокомплекса - руководитель театра моды «Энгэр хээ», живописец в старобурятском стиле «Буряад зураг», член Союза художников России Намжилма Эрдынеева.- Проект был поддержан в конкурсе губернаторского гранта. Идея этнокомплекса получила высокую оценку экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив, стала лучшим проектом в области культуры, искусства и креативных индустрий, - сообщила пресс-служба правительства края.Как отмечают авторы проекта, основная цель проекта «Хатан эжы» - это сохранение и развитие среди молодёжи культурного наследия бурят.- Желаем Намжилме Эрдынеевой успешной реализации проекта, воплощения самых смелых идей, впереди предстоит большая работа. Уверен, что комплекс станет местом притяжения мастеров, любителей народного ремесла - этнокультурного наследия бурятского народа. Будет привлекать молодёжь, туристов, - сказал заместитель главы Могойтуйского района Баир Жаргалов.На открытии этнокомплекса выступили артисты национального театра песни и танца «Амар сайн» и артисты Бурятского оперного театра. Также для гостей мероприятия провели мастер-классы по валянию из шерсти, плетению из конских волос, чеканке ювелирных изделий.