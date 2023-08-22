Соглашение о включении региона в проект будет подписано 24 августа
Иркутская область станет участником национального культурно-исторического туристического проекта «Императорский маршрут». Подписание соглашения о включении региона в проект запланировано на 24 августа.
Турпроект «Императорский маршрут» на сегодня объединяет 25 регионов страны. Его целью называют «возрождение историко-культурной и духовной составляющей России, её достижений в период правления династии Романовых».
- В годы правления Императорского Дома Романовых Иркутск был одним из ведущих городов Сибири. В это время его называли «Сибирским Петербургом», «Восточным Парижем», «Сибирскими Афинами». Царская семья всегда была заинтересована в процветании нашего края. В 1891 году будущий Император Николай II лично посетил Иркутск. Конечно, нам важно сохранять и представлять на федеральном уровне богатое культурно-историческое наследие, связанное с деятельностью Императорского Дома, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутскую область включат в «Императорский маршрут»
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