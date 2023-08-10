В Туве пройдёт парад-шествие животноводов

В Кызыле состоится открытие праздника «Наадым»



Впервые в Туве пройдёт грандиозное открытие «Наадыма-2023». Парад-шествие передовиков животноводческой отрасли (0+) начнётся 13 августа в 18:00 часов и пройдёт от площади Арата до стадиона «Хуреш». Будет организована специальная маршрутная лента, по которой пройдут участники парада-шествия. Мероприятие будет сопровождаться праздничной атмосферой и публичными выступлениями.



Торжественное открытие праздника животноводов (6+) состоится в 19:00 часов в стадионе «Хуреш». На мероприятии выступят хореографы и танцоры со всей республики, их количество будет составлять 300 человек. Они исполнят музыкально-хореографическую композицию под названием «Тыва Наадым». Также на мероприятии будет присутствовать оркестр национальных инструментов (игилчилер) в составе 100 человек, который исполнит композицию «Тооруктуг долгай Тандым».



В 20:00 начнётся праздничный концерт (6+), где зрители смогут насладиться выступлениями известных тувинских артистов. В программе концерта будут представлены различные жанры музыки.



Вход на мероприятия бесплатный, сообщает министерство культуры Тувы.



Возрастное ограничение: 6+.

