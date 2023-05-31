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В пригороде Улан-Удэ детей научили безопасно переходить дорогу

В пригороде Улан-Удэ детей научили безопасно переходить дорогу
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С ребятами провели практическое занятие на улице

В Иволгинском районе Бурятии сотрудники ОГИБДД провели серию мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В преддверии начала летних каникул во всех школах района прошли тематические занятия о безопасном поведении на дороге. Кроме теоретических уроков автоинспекторы провели практические занятия на улично-дорожной сети.

Так, в ходе акции «Возьми ребёнка за руку» вместе с начальником районной Госавтоинспекции майором полиции Александром Собенниковым школьники учились правильно пересекать проезжую часть. В центре села Иволгинск на нерегулируемом пешеходном переходе дети практиковали навыки безопасного поведения на дороге.

- Выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, убедитесь, что автомобили остановились и переход будет для вас безопасен, - отметил начальник Иволгинского ОГИБДД.


Родителей школьников призвали ежедневно показывать своему ребёнку пример безопасного поведения на дороге и контролировать их досуг во время каникул.

Профилактические занятия прошли и в техникуме для подростков. Ребят постарше полицейские предостерегли от нарушений ПДД на проезжей части, как в качестве пешеходов, так и пассажиров транспортных средств. Также подростков предупредили о недопустимости управления любым видом транспорта без соответствующих прав и навыков вождения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


дети ПДД ГИБДД

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