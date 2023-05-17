В Улан-Удэ кадеты познакомились с историей пожарного дела









Ученики кадетского класса школы № 19 города Улан-Удэ впервые побывали в музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии.Ознакомительную экскурсию для них провёл директор музея Виктор Сергеев, он рассказал пятиклассникам об истории создания пожарной охраны региона, героических подвигах бурятских пожарных, познакомил с оборудованием и снаряжением разных лет.В свою очередь главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДПР Главного управления МЧС России по Бурятии Елена Мальцева рассказала юным кадетам об основных профессиях в системе МЧС России, в частности, об особенности работы дознавателя, какими знаниями и навыками необходимо обладать профессионалам своего дела, затронула главные причины и последствия пожаров, обратив особое внимание школьников на соблюдение мер пожарной безопасности.- Подобного рода мероприятия помогают сформировать у школьников культуру безопасного поведения, рассказать об основных правилах пожарной безопасности, алгоритме действий в случае пожара или другой экстренной ситуации, - отметила Елена Мальцева.В завершении экскурсии ребята увидели, где служат настоящие пожарные, какие задачи перед ними стоят, им представилась возможность рассмотреть специальную технику, находящуюся на дежурстве в пожарно-спасательной части. Специалисты чрезвычайного ведомства ответили на все интересующие вопросы юных кадетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.