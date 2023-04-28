В Бурятии росгвардеец спас жизнь мужчине с эпилепсией

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Мужчина потерял сознание на улице



В Баргузинском районе Бурятии сотрудник вневедомственной охраны спас односельчанина, у которого на улице случился приступ эпилепсии.



- Утром в посёлке Усть-Баргузин сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Сергей Васильев, будучи в отпуске, увидел на улице лежащего без сознания мужчину. Росгвардеец сразу же подбежал к лежащему и обнаружил, что у мужчины приступ эпилепсии. Сотрудник начал оказывать доврачебную помощь, параллельно вызвав медиков. До приезда врачей старший сержант Сергей Васильев уложил мужчину набок, придерживая его голову и контролируя его состояние, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Когда прибыли медики, Сергей помог загрузить мужчину в карету скорой помощи.



В больнице 37-летнему местному жителю, страдающему недугом, была оказана квалифицированная медицинская помощь.

