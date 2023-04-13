В забайкальском арт-парке проведут международный арт-фестиваль

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

В нём примут участие звёзды Большого театра, парашютисты, художники и скульпторы



В Забайкальском крае 28 мая стартует масштабный арт-фестиваль. Он будет проходить в ленд-арт парке «Тужи» на протяжении двух месяцев.



- Сейчас «Тужи» - один из основных брендов нашего края. Проект тесно связан с командой Даши Намдакова. Это место не только для туристов, место, где должно и может создаваться современное искусство. В этом году арт-фестиваль как раз и объединит творческих людей. Статус фестиваля – международный. Ждём солистов и балетную труппу Большого театра. Я представляю себе это как балет и оперу в степи. Будет очень впечатляюще! – заявил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.



По информации министерства экономического развития, в программе фестиваля запланированы пленэр союза художников России и работа скульпторов. Участники фестиваля будут создавать свои творения. Потом все их изделия останутся в ленд-арт парке. Культурные, спортивные мероприятия также будут идти всё это время.



- Фестиваль завершится 5 августа. Финансирование грандиозного события – личные средства семьи Намдаковых. Регион тоже примет участие, - добавил Александр Бардалеев.



Возрастное ограничение: 6+.

