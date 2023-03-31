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В Улан-Удэ откроется выставка «Обратная сторона Луны»

В Улан-Удэ откроется выставка «Обратная сторона Луны»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытие состоится 6 апреля

В столице Бурятии состоится выставка «Обратная сторона Луны». На ней будут представлены работы Олега Корнилова и его воспитанников из образцовой студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Пингвин».

На выставке покажут оригинальные работы, изготовленные в смешанной технике: обработка дерева, кожи и других материалов. Среди работ студии: настенные часы, фотоальбомы, кожаные сумки, рюкзаки, портмоне и пеналы с принтом. Кроме этого, Олег Корнилов создаёт декоративную мебель, реставрирует стулья, сундуки, банкетки с интересным дизайном. Его услугами сценического оформителя и изготовителя реквизита пользуются многие организации города Улан-Удэ.

Предстоящая выставка не случайно называется «Обратная сторона Луны». Вот что рассказывает мастер:
– Творчество студии «Пингвин» трудно вписать в какие-либо рамки, у нас нет определённого стиля или направления, мы стараемся работать с различными материалами, в разных техниках. Обратная сторона Луны нам не видна, но на ней творится какая-то своя таинственная жизнь. Также и у студии, порой мы не знаем, что получится в итоге. Хотя мы работаем с эскизами, но в конце работы мы дополняем изделия какими-то неожиданными деталями, идея возникают в процессе всей работы. К тому же замысел может родиться от любой детали: ржавой ручки, старой доски, сломанной старой вещи. В каждой нашей работе есть душа, любовь, так как она создана не на заказ, а родилась и выполнена по собственному желанию творить.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, Олег Корнилов является основателем и руководителем студии «Пингвин». Она была открыта в культурно-досуговом центре «Рассвет» в 1987 году. В настоящее время в ней занимается 40 человек от 9 до 30 лет. Его воспитанники занимали призовые места на престижных конкурсах и фестивалях: всероссийский конкурс ко Дню космонавтики «Космические дали», всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс «Катюша», всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», международный конкурс «Космос», VII международный конкурс творчества «Весеннее обострение», VII международный конкурс «Гордость страны», VIII международный конкурс народного творчества «Живой родник», VI международный многожанровый творческий заочный конкурс «Звёздная река» и другие. Олег Корнилов награждён почётным званием «Лидер культуры – 2021».

Выставка приурочена к Году педагога и наставника в Российской Федерации. Открытие состоится 6 апреля в галерее республиканского центра народного творчества. Выставка продлится до 20 мая.

Возрастное ограничение: 6+.

Улан-Удэ выставка декоративно-прикладное искусство Бурятия

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