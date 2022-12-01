На юге Бурятии начал работу полигон твёрдых коммунальных отходов

Общество, Фото: пресс-служба минприроды РБ

Он расположен в селе Петропавловка



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии полигон твёрдых коммунальных отходов включён в государственный реестр объектов размещения отходов, который ведёт Росприроднадзор. Таким образом его эксплуатация начата официально. Полигон расположен на участке площадью 3 га и эксплуатируется республиканским мусороперерабатывающим заводом.



- Считаю, что на этом останавливаться нельзя, необходимо осуществлять не только захоронение, но и сортировку отходов с последующей переработкой. Поэтому в планах уже следующая очередь с мусоросортировочным комплексом. Земельный участок для этого районом выделен, - прокомментировала министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.



- Мы наконец-то ввели в эксплуатацию полигон. Для нашего района это хорошая новость. Но вокруг полигона образовалась несанкционированная свалка, и сегодня протокольно приняли решение отправить заявку на выделение денег на уборку этой свалки объёмом 28 тысяч кубометров, - рассказал глава Джидинский района Валерий Шагжитаров.



Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РБ, ведомством разработана проектно-сметная документация на мусорообрабатывающие объекты в Кабанском, Прибайкальском, Курумканском, Хоринском и Мухоршибирском районах.

