Он расположен в селе Петропавловка
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии полигон твёрдых коммунальных отходов включён в государственный реестр объектов размещения отходов, который ведёт Росприроднадзор. Таким образом его эксплуатация начата официально. Полигон расположен на участке площадью 3 га и эксплуатируется республиканским мусороперерабатывающим заводом.
- Считаю, что на этом останавливаться нельзя, необходимо осуществлять не только захоронение, но и сортировку отходов с последующей переработкой. Поэтому в планах уже следующая очередь с мусоросортировочным комплексом. Земельный участок для этого районом выделен, - прокомментировала министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.
- Мы наконец-то ввели в эксплуатацию полигон. Для нашего района это хорошая новость. Но вокруг полигона образовалась несанкционированная свалка, и сегодня протокольно приняли решение отправить заявку на выделение денег на уборку этой свалки объёмом 28 тысяч кубометров, - рассказал глава Джидинский района Валерий Шагжитаров.
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РБ, ведомством разработана проектно-сметная документация на мусорообрабатывающие объекты в Кабанском, Прибайкальском, Курумканском, Хоринском и Мухоршибирском районах.
На юге Бурятии начал работу полигон твёрдых коммунальных отходов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проходили в Иркутской области
Мужчина долгое время скрывался от уплаты алиментов
Операторы начнут принимать звонки от граждан с сегодняшнего дня
В очереди на улучшение жилищных условий стоит ещё 158 человек
Гран-при выиграла представительница Курумканского района
Для посетителей провели виртуальную экскурсию по улицам города
Он расположен в селе Петропавловка
По маршруту будет ездить 26 машин
29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса
Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Ешин-Хорло Гомбоин была руководителем школы-студии «Хадаг» и ансамбля «Тоонто»
Победитель подпишет контракт с бойцовской лигой
Новый детский сад находится на Бурводе
Спортсмены завоевали серебряные и бронзовые награды
Он продлится до 5 декабря