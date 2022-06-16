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Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»

Бурятия победила на волейболе на «Парасибириаде»
Общество,  Фото:скриншот
Второе место заняла Иркутская область

Сборная команда Бурятии победила на соревнованиях по волейболу сидя в рамках спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022». Турнир проходил 15 июня в спортивном зале водноспортивного комплекса «Солнечный» в Иркутске.

На соревнованиях по волейболу сидя за медали боролись восемь команд из Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского, Забайкальского краёв, республик Бурятия, Тыва, Алтай и Хакасия. По итогам игр победу одержала команда Бурятии. Второй стала сборная Иркутской области. На третьем месте оказалась команда Республики Тыва.

Лучшими игроками признаны Виктор Шаманов (Республика Бурятия), Эдуард Гаврилкин (Иркутская область) и Александр Бюрбю (Республика Тыва).

Напомним, в Иркутске с 15 по 17 июня проходят спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2022», в которых принимают участие 11 команд. Соревнования проводятся в водноспортивном комплексе «Солнечный» и спорткомплексе «Байкал-Арена» по пяти видам спорта: волейбол сидя, плавание, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг и настольный теннис, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Бурятия волейбол Парасибириада спорт Иркутская область

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