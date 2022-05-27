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В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием

В Мухоршибирском районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:pixabay.com
У юбиляра 11 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук

В Бурятии труженице тыла, жительнице села Гашей Мухоршибирского района Федосье Алемпиевне Петровой исполнилось 90 лет.

Именинница родилась в селе Шаралдай в 1932 году, а после того как отец был мобилизован и отправлен на фронт, семья переехала в село Гашей.

- Когда началась Великая Отечественная война, мне было 9 лет, – вспоминает Федосья Алемпиевна. – Вскоре отца отправили на фронт, а мы переехали в Гашей. Я стала помогать матери, работала, как и многие подростки, на колхозном огороде. Потом окончила курсы трактористов и в последний год войны работала на колёсном тракторе в колхозе имени Кирова села Гашей.

После окончания войны Федосья Алемпиевна трудилась дояркой в совхозе «Цолгинский». В свободное время вместе с подругами участвовала в фольклорном ансамбле «Семейская песня».

В 1952 году Федосья Алемпиевна вышла замуж. Вместе с мужем Поликарпом Наумовичем они вырастили и воспитали четверых детей. Сегодня у именинницы по 11 внуков и правнуков, один праправнук. В свои 90 лет юбиляр помогает дочери по хозяйству, участвует в воспитании внуков и правнука.

- В юбилейный день рождения в гостях у Федосьи Алемпиевны побывали глава МО СП «Цолгинское», специалисты отдела социальной защиты населения по Мухоршибирскому району. Юбиляру были вручены поздравительные письма от президента России, главы Бурятии и главы района, а также памятные подарки и единовременный денежный сертификат, - сообщает ведущий специалист районного ОСЗН Юлия Носкова.

С начала текущего года 12 проживающих в Мухоршибирском районе тружеников тыла, достигших 90, 95-летнего возраста, получили такие же именные конверты с поздравительным адресом, памятные подарки и денежные сертификаты.

Мухоршибирский район юбилей долгожитель Бурятия

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